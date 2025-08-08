1 . Arsenal

IN: Viktor Gyokeres, pictured (Sporting, £64m), Martin Zubimendi (Real Sociedad, £51m), Noni Madueke (Chelsea, £48.5m), Christian Norgaard (Brentford, £15m), Cristhian Mosquera (Valencia, £13m), Kepa Arrizabalaga (Chelsea, £5m). OUT: Nuno Tavares (Lazio, £6.5m), Marquinhos (Cruzeiro, £2.5m), Kieran Tierney (Celtic after release); Takehiro Tomiyasu (released), Jorginho (Flamengo after release), Nathan Butler-Oyedeji (Lausanne after release), Elian Quesada-Thorn (released), Raheem Sterling (Chelsea), Neto (Bournemouth) - back to parent clubs after loans. | Arsenal FC via Getty Images