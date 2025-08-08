A new £20m midfielder for expected key Leeds United rivals features amongst the most prominent transfers in the latest deals of every Premier League move so far this summer.
But a stack of deals have already been completed even with 24 days of the window still remaining, Leeds signing seven first team players but some of their expected key new rivals bringing in even more than that.
Here, we run through every move completed so far this summer including expected key new rivals Burnley signing a £20m midfielder and £4m keeper plus fellow rivals Wolves splashing out £10m on a new left back.
1. Arsenal
IN: Viktor Gyokeres, pictured (Sporting, £64m), Martin Zubimendi (Real Sociedad, £51m), Noni Madueke (Chelsea, £48.5m), Christian Norgaard (Brentford, £15m), Cristhian Mosquera (Valencia, £13m), Kepa Arrizabalaga (Chelsea, £5m).
OUT: Nuno Tavares (Lazio, £6.5m), Marquinhos (Cruzeiro, £2.5m), Kieran Tierney (Celtic after release); Takehiro Tomiyasu (released), Jorginho (Flamengo after release), Nathan Butler-Oyedeji (Lausanne after release), Elian Quesada-Thorn (released), Raheem Sterling (Chelsea), Neto (Bournemouth) - back to parent clubs after loans. | Arsenal FC via Getty Images
2. Aston Villa
IN: Yasin Ozcan (from Kasimpasa, £7m, then loaned to Anderlecht), Zepiqueno Redmond (Feyenoord, free), Marco Bizot (Brest), Modou Keba Cisse (LASK, £4m).
OUT: Marcus Rashford (Manchester United), Marco Asensio (PSG), Axel Disasi (Chelsea) - back to parent clubs after loans; Robin Olsen, pictured, (Malmo FF after release); Philippe Coutinho (Vasco da Gama, free), Hesler Hayden (Coventry City, £3.5m), Rico Richards (Port Vale), Filip Marschall (Stevenage), Ethan Amundsen-Day (Hamarkameratene), Kortney Hause (released); Kyrie Pierre (Brentford, free), Josh Feeney (loan to Huddersfield Town), Kosta Nedelkovic (loan to RB Leipzig), Finley Munroe (loan to Swindon Town), Tommi O'Reilly (loan to Crewe), Sil Swinkels (loan to Exeter City), Enzo Barrenechea (loan to Benfica), Louie Barry (loan to Sheffield United). | Getty Images
3. Bournemouth
IN: Djordje Petrovic (Chelsea, £25m), Adrien Truffert, pictured, (Rennes, £14.3m), Eli Junior Kroupi (Lorient, £12m).
OUT: Dean Huijsen (Real Madrid, £50m), Milos Kerkez, pictured, (Liverpool, £40m), Joe Rothwell (Rangers, £3.5m), Jaidon Anthony (Burnley, £8m); Mark Travers (Everton), Kepa Arrizabalaga (back to Chelsea after end of loan); Daniel Jebbison (loan to Preston), Max Aarons (loan to Rangers). | Getty Images
4. Brentford
IN: Jordan Henderson, pictured, (free transfer after leaving Ajax), Caoimhin Kelleher (Liverpool, £12.5m rising to £18m), Michael Kayode (Fiorentina, £14.5m), Romelle Donovan (Birmingham City, £3m), Antoni Milambo (Feyenoord, £21.25m), Kyrie Pierre (Aston Villa, free).
OUT: Bryan Mbeumo (Manchester United, £71m), Christian Norgaard (Arsenal, £15m), Mark Flekken (Bayer Leverkusen, £8.4m); Emeka Peters (Feyenoord), Ben Mee, Ben Winterbottom (released), Tony Yogane (loan to Dundee), Ben Krauhaus (loan to Bromley), Ji-soo Kim (loan to Kaiserslautern), Benjamin Fredrick (loan to Dender), Ryan Trevitt (loan to Wigan Athletic). | Getty Images
5. Brighton
IN: Charalampos Kostoulas (Olympiakos, £31.4m), Tommy Watson (Sunderland, £10m), Diego Copploa (Hellas Verona, £9.4m), Yun Do-young (Daejon Hana Citizen, £2m), Nils Ramming (Eintracht Frankfurt, £750k), Olivier Boscagli (PSV, £11m), Maxim De Cuyper (Club Brugge, £17m), Sean Keogh (Dundalk), Kofi Shaw (Bristol Rovers),.
OUTS: Evan Ferguson (loan to Roma), Pervis Estupinan (AC Milan, £17m), Joao Pedro (Chelsea, £55m), Simon Adingra (Sunderland, £21m), Valentin Barco (Strasbourg, £8.5m), Odel Offiah (Preston North End, £1m), Jamie Mullins (Wycombe), Yoon Do-young (loan to Excelsior), James Beadle (loan to Birmingham City), Amario Cozier-Duberry (loan to Bolton Wanderers), Mark O'Mahony (loan to Reading), Caylan Vickers (loan to Barnsley), Carl Rushworth (loan to Coventry City), Eiran Cashin (loan to Birmingham City), Kamari Doyle (loan to Reading). | Getty Images
6. Burnley
IN: Lesley Ugochukwu, pictured (Chelsea, £20m), Martin Dubravka (Newcastle United, £4m), Kyle Walker (Manchester City, £5m), Max Weiss (Karlsruher SC, £4.3m), Quilindschy Hartman (Feyenoord, £7.7m), Axel Tuanzebe (Ipswich Town, free), Loum Tchaouna (Lazio, £13m), Jaidon Anthony (Bournemouth, £8m), Bashir Humphreys (Chelsea, £12m), Marcus Edwards (Sporting CP, £8.4m), Zian Flemming (Millwall, £7m), Jacob Bruun Larsen (VfB Stuttgart, £3.5m).
OUTS: James Trafford (Manchester City, £27m), Han-Noah Massengo (Augsburg, £2.6m) CJ Egan-Riley (Marseille after release), Nathan Redmond, Jonjo Shelvey (both released); Jeremy Sarmiento (back to Brighton after end of loan), Andreas Hountondji (loaned to St Pauli), Sam Waller (loan to Crewe), Owen Dodgson (loan to Stockport County), Joe Bauress (loan to Accrington Stanley). | Getty Images
