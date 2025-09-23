The 10 worst railway stations in Yorkshire ranked by train cancellations and how Leeds station scored

Alex Grant
By Alex Grant

Reporter

Published 23rd Sep 2025, 16:30 BST

New data has ranked the 10 worst railway stations in Yorkshire for train cancellations.

According to Office of Rail and Road (ORR) figures analysed by the BBC, Halifax had the highest cancellation percentage among Yorkshire’s 10 busiest stations.

The data looked at the percentage of stops cancelled between August 18, 2024 and August 16, 2025.

Here are the 10 worst railway stations in Yorkshire ranked by train cancellations and how Leeds scored...

Halifax station had a 5.5 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025.

1. Halifax station

Halifax station had a 5.5 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | Bruce Fitzgerald

Bradford Interchange had a 5.1 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025.

2. Bradford Interchange

Bradford Interchange had a 5.1 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | Tony Johnson

Meadowhall station had a 4.4 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025.

3. Meadowhall station

Meadowhall station had a 4.4 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | Submit

Sheffield station had a 4.1 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025.

4. Sheffield station

Sheffield station had a 4.1 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | National World

Wakefield Westgate had a 3.5 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025.

5. Wakefield Westgate

Wakefield Westgate had a 3.5 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | National World

Hull Paragon station had a 3.4 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025.

6. Hull Paragon station

Hull Paragon station had a 3.4 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | Simon Hulme

