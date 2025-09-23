1. Halifax station
Halifax station had a 5.5 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | Bruce Fitzgerald
2. Bradford Interchange
Bradford Interchange had a 5.1 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | Tony Johnson
3. Meadowhall station
Meadowhall station had a 4.4 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | Submit
4. Sheffield station
Sheffield station had a 4.1 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | National World
5. Wakefield Westgate
Wakefield Westgate had a 3.5 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | National World
6. Hull Paragon station
Hull Paragon station had a 3.4 per cent cancellation rate between August 2024 and August 2025. | Simon Hulme