Leeds buses: Full list of diversions ahead of Remembrance Day parades across Leeds and Wakefield
The city’s formal Act of Remembrance will take place next Sunday (November 10) as the parade sets off from Leeds Civic Hall before joining with the traditional march to the war memorial on The Headrow.
A two-minute silence will be observed at 11am before, as is tradition, a bugler will sound the Last Post, in memory of those who lost their lives in conflict.
Remembrance Day events will be held across Leeds and Wakefield with a number of bus services set to be diverted as a result.
- Here is a list of diversions due to events around the Leeds District:
Barwick-in-Elmet
- Main Street, The Cross and Elmwood Lane closed from 10.55am-11.15am.
- Service64 may be delayed during this event.
Farsley
- Calverley Lane and Bagley Lane closed from 12.45pm-1.30pm.
- Services 16 and 16A may be delayed during this event.
Gildersome
- Town Street closed from 10.30am-11.30am.
- Services 65, 229 and 425 may be delayed during this event.
Great Preston
- Preston Lane closed from 1.30pm-2.30pm.
- Service 163 may be delayed during this event.
Guiseley
- The Green, Church Street and Town Gate closed from 9.30am-11.45am.
- Services 27, 34 and A3 may be delayed during this event.
Kippax
- Longdyke Lane, High Street and Leeds Road closed from 10.30am-1.30pm.
- Services 163 and 165 may be delayed during this event.
Meanwood
- Green Road closed from 10.45am-11.15am.
- Service 38 may be delayed during this event.
Morley
- Queen Street closed from 10am-12pm.
- Services may be delayed during this event.
Otley
- Station Road, Kirkgate, Bridge Street, Cattle Market Street, North Parade, Wesley Street, Crossgate and Bondgate closed from 1.30pm-4.30pm.
- Services may be delayed during this event.
Oulton
- Aberford Road closed from 10.30am-11.30am.
- Services 9A and 168 may be delayed during this event.
- Service 446 diverted via North Lane in both directions.
Pool in Wharfdale
- Main Street closed from 10an-11.30am.
- Services 25, A2 and A3 may be delayed during this event
Pudsey
- Chapeltown, Carlisle Road, Church Lane and Market Placeclosed from 8.30am-11.30am.
- Services may be delayed during this event.
Rawdon
- A65 Harrogate Road, Leeds Road and Micklefield Road closed from 2.30pm-3.45pm.
- Services 33, 34, A1 and A2 may be delayed during this event.
Rothwell
- Gillett Lane, Ingham Parade and Church Street from closed from 9.30am-1pm.
- Services 9A, 22, 444 and 446 may be delayed during this event.
Scholes
- Main Street closed from 9.55am-11.15am.
- Service 11A may be delayed during this event.
Thorner
- Main Street closed from 9.55am-11.15am.
- Service 7 may be delayed during this event.
Wetherby
- High Street, Market Place, Westgate and Boston Road closed from 10am-11.30am.
- Services 7, X98 and X99 may be delayed during this event.
Whitkirk
- Selby Road closed from 10.30am-11.30am.
- Services 19, 19A and 21 may be delayed during this event.
Here is a list of diversions due to events around the Wakefield District:
Castleford
- Carlton Street and Church Street affected between 9am-10.30am.
- Services through Castleford town centre may be delayed during this time.
Hemsworth
- Market Street affected between 9am-12pm.
- 28C, 195, 496 services may be delayed during this time.
Kinsley
- Wakefield Road affected between 9am-12pm.
- 496 service may be delayed during this time.
Knottingley
- Chapel Street affected between 10.45am-11.15am.
- 149 service may be delayed during this time.
Normanton
- High Street and Castleford Road affected between 9.30am-11am.
- 147, 189 services may be delayed during this time.
Ossett
- Rolling road closure along Northfield Lane, Church Street, Dale Street, Ventnor Way & Wesley Street between 2pm-3.50pm.
- 122, 126 service may be delayed during this time.
South Elmsall
- Barnsley Road affected between 10.30am-11.45am.
- 496 service may be delayed during this time.
South Kirkby
- Mill Lane and Stockingate affected between 9am-12pm.
- 496 service may be delayed during this time.