Player ratings: How did Leeds Rhinos’ players’ perform against Catalans Dragons?

LEEDS RHINOS slipped to their third-straight league defeat in a 33-20 defeat at Catalans Dragons yesterday.

Here’s how our man Peter Smith rated the players’ performances:

Catalans' Remi Casty is tackled.

Leeds Rhinos

24 Jack Walker 7

2 Tom Briscoe 6

18 Jimmy Keinhorst 5

Leeds Rhinos line up before the game.

22 Ash Handley 7

5 Ryan Hall 7

25 Jordan Lilley 5

7 Richie Myler 7

8 Adam Cuthbertson 5

14 Brad Dwyer 5

28 Mikolaj Oledzki 6

19 Brett Ferres 6

13 Stevie Ward 5

15 Brett Delaney 5

Subs:

1 Ashton Golding 6

23 Jack Ormondroyd 5

27 Cameron Smith 6

30 Josh Walters 5

Catalans Dragons

31 Tony Gigot 8

2 Jodie Broughton 6

1 David Mead 7

4 Brayden Wiliame 7

20 Lewis Tierney 7

13 Greg Bird 7

33 Josh Drinkwater 8

15 Mickael Simon 7

19 Michael McIlorum 8

10 Sam Moa 7

21 Benjamin Jullien 8

12 Benjamin Garcia 8

8 Remi Casty 9

Subs:

11 Louis Anderson 7

14 Julian Bousquet 7

23 Antoni Maria 7

32 Mickael Goudemand 7

Referee: James Child (Dewsbury) 6

Attendance: 8,776.