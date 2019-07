Castleford Tigers 10 Leeds Rhinos 18: Player ratings

Have your say

Leeds Rhinos picked up their first victory at the Jungle since 2015 with Friday night’s 18-10 triumph over Castleford Tigers.

Brad Singleton and Liam Sutcliffe hold Grant Millington.

Here’s how our man Peter Smith rated the players’ performances:

Leeds Rhinos

Jack Walker scores the Rhinos' second try at Castleford.

1 Jack Walker: 8/10

2 Tom Briscoe: 8/10

29 Harry Newman: 8/10

4 Konrad Hurrell: 7/10

Trent Merrin scores the Rhinos' opening try.

5 Ash Handley: 7/10

40 Robert Lui: 7/10

7 Richie Myler: 7/10

38 Ava Seumanufagai: 8/10

14 Brad Dwyer: 7/10

8 Adam Cuthbertson: 8/10

16 Brett Ferres: 7/10

15 Liam Sutcliffe: 7/10

11 Trent Merrin: 9/10

Subs:

22 Cameron Smith: 8/10

25 James Donaldson: 6/10

41 Rhyse Martin: 6/10

10 Brad Singleton: 7/10

Castleford Tigers

1 Peter Mata’utia: 6/10

2 James Clare: 8/10

3 Greg Minikin: 6/10

35 Chayse Blair: 6/10

5 Greg Eden: 5/10

32 Jordan Rankin: 5/10

24 Cory Aston: 6/10

8 Liam Watts: 6/10

13 Adam Milner: 6/10

34 Daniel Smith: 6/10

15 Jesse Sene-Lefao: 6/10

12 Mike McMeeken:7/10

14 Nathan Massey: 6/10

Subs:

9 Paul McShane: 6/10

10 Grant Millington: 7/10

18 Matt Cook: 6/10

33 Chris Clarkson: 6/10

Referee: Ben Thaler (Wakefield): 6/10

Attendance: 8,147.