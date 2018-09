Have your say

Here are the top 10 most popular boys and girls’ baby names in Yorkshire in 2017

The number next to each name is the total live births registered during the calendar year.

Boys

1 Muhammad 667

2 Oliver 631

3 Harry 555

4 George 498

5 Noah 454

6 Jacob 448

7 Jack 404

8 Charlie 388

9 Mohammed 387

10 William 377

Girls

1 Olivia 447

2 Amelia 433

3 Ava 330

4 Isla 300

4 Emily 286

6 Poppy 246

7 Lily 232

8 Daisy 231

9 Charlotte 228

10 Phoebe 221