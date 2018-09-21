Revealed: Latest 100 most popular baby names for girls

Here are the top 100 most popular names for baby girls in England and Wales in 2017.
The number next to each name is the total live births registered during the calendar year.
1 Olivia 5,204
2 Amelia 4,358
3 Isla 3,373
4 Ava 3,289
5 Emily 3,121
6 Isabella 2,627
7 Mia 2,590
8 Poppy 2,527
9 Ella 2,452
10 Lily 2,405
11 Sophia 2,398
12 Charlotte 2,394
13 Grace 2,309
14 Evie 2,192
15 Jessica 2,139
16 Sophie 2,129
17 Alice 2,122
18 Daisy 2,040
19 Florence 2,028
20 Freya 2,021
21 Phoebe 2,000
22 Evelyn 1,967
23 Sienna 1,960
24 Isabelle 1,876
25 Ivy 1,819
26 Willow 1,764
27 Matilda 1,736
28 Elsie 1,699
29 Ruby 1,688
30 Scarlett 1,687
31 Sofia 1,664
32 Chloe 1,654
33 Eva 1,634
34 Harper 1,608
35 Rosie 1,388
36 Emilia 1,380
37 Millie 1,372
38 Layla 1,329
39 Imogen 1,284
40 Maya 1,257
41 Eliza 1,248
42 Esme 1,235
43 Lola 1,201
44 Elizabeth 1,174
45 Erin 1,161
46 Maisie 1,142
47 Aria 1,094
48 Luna 1,093
49 Lucy 1,089
50 Ellie 1,055
51 Harriet 1,053
52 Emma 1,042
53 Thea 1,041
54 Eleanor 1,027
55 Penelope 1,020
56 Holly 1,003
57 Hannah 998
58 Molly 978
59 Bella 974
60 Rose 932
61 Amber 915
62 Violet 911
63 Georgia 898
64 Lilly 884
65 Jasmine 871
66 Darcie 868
67 Nancy 861
68 Annabelle 855
69 Lottie 851
70 Zara 842
71 Maria 827
72 Amelie 798
73 Abigail 782
74 Mila 774
75 Anna 730
76 Martha 718
77 Gracie 703
78 Maryam 686
79 Robyn 680
80 Aurora 665
81 Iris 654
82 Sara 653
83 Arabella 639
84 Beatrice 628
85 Heidi 628
86 Summer 626
87 Clara 614
88 Orla 610
89 Francesca 600
90 Aisha 580
91 Julia 576
92 Darcey 568
93 Edith 568
94 Victoria 568
95 Bonnie 563
96 Lyla 563
97 Darcy 558
98 Hallie 556
99 Leah 546
100 Megan 543