Revealed: Latest 100 most popular baby names for girls

Have your say

Here are the top 100 most popular names for baby girls in England and Wales in 2017.

The number next to each name is the total live births registered during the calendar year.

1 Olivia 5,204

2 Amelia 4,358

3 Isla 3,373

4 Ava 3,289

5 Emily 3,121

6 Isabella 2,627

7 Mia 2,590

8 Poppy 2,527

9 Ella 2,452

10 Lily 2,405

11 Sophia 2,398

12 Charlotte 2,394

13 Grace 2,309

14 Evie 2,192

15 Jessica 2,139

16 Sophie 2,129

17 Alice 2,122

18 Daisy 2,040

19 Florence 2,028

20 Freya 2,021

21 Phoebe 2,000

22 Evelyn 1,967

23 Sienna 1,960

24 Isabelle 1,876

25 Ivy 1,819

26 Willow 1,764

27 Matilda 1,736

28 Elsie 1,699

29 Ruby 1,688

30 Scarlett 1,687

31 Sofia 1,664

32 Chloe 1,654

33 Eva 1,634

34 Harper 1,608

35 Rosie 1,388

36 Emilia 1,380

37 Millie 1,372

38 Layla 1,329

39 Imogen 1,284

40 Maya 1,257

41 Eliza 1,248

42 Esme 1,235

43 Lola 1,201

44 Elizabeth 1,174

45 Erin 1,161

46 Maisie 1,142

47 Aria 1,094

48 Luna 1,093

49 Lucy 1,089

50 Ellie 1,055

51 Harriet 1,053

52 Emma 1,042

53 Thea 1,041

54 Eleanor 1,027

55 Penelope 1,020

56 Holly 1,003

57 Hannah 998

58 Molly 978

59 Bella 974

60 Rose 932

61 Amber 915

62 Violet 911

63 Georgia 898

64 Lilly 884

65 Jasmine 871

66 Darcie 868

67 Nancy 861

68 Annabelle 855

69 Lottie 851

70 Zara 842

71 Maria 827

72 Amelie 798

73 Abigail 782

74 Mila 774

75 Anna 730

76 Martha 718

77 Gracie 703

78 Maryam 686

79 Robyn 680

80 Aurora 665

81 Iris 654

82 Sara 653

83 Arabella 639

84 Beatrice 628

85 Heidi 628

86 Summer 626

87 Clara 614

88 Orla 610

89 Francesca 600

90 Aisha 580

91 Julia 576

92 Darcey 568

93 Edith 568

94 Victoria 568

95 Bonnie 563

96 Lyla 563

97 Darcy 558

98 Hallie 556

99 Leah 546

100 Megan 543