US Masters: Here are the tee-off times for your favourites in Augusta

MASTERS champion Danny Willett will tee off his defence of the title with a 9.06am start at Augusta National tomorrow. But fellow Sheffield Matthew Fitzpatrick does not tee off until 1.41pm.

(USA unless stated, all times Local, -5hrs from BST): (a) denotes amateurs

0800: Rod Pampling (Aus), William McGirt

0811: Mark O’Meara, Hudson Swafford, Roberto Castro

0822: Ian Woosnam (Wal), James Hahn, Brad Dalke (a)

0833: Ross Fisher (Eng), Pat Perez, Byeong-Hun An (Kor)

0844: Jose-Maria Olazabal (Spa), Ryan Moore, Webb Simpson

0855: Ernie Els (Rsa), Jason Dufner, Bernd Wiesberger (Aut)

0906: Danny Willett (Eng), Matt Kuchar, Curtis Luck (a) (Aus)

0917: Vijay Singh (Fij), Emiliano Grillo (Arg), Toto Gana (a) (Chi)

0928: Angel Cabrera (Arg), Henrik Stenson (Swe), Tyrrell Hatton (Eng)

0939: Charl Schwartzel (Rsa), Steve Stricker, Mackenzie Hughes (Can)

1001: Charley Hoffman, Chris Wood (Eng), Yuta Ikeda (Jpn)

1012: Sergio Garcia (Spa), Lee Westwood (Eng), Shane Lowry (Irl)

1023: Bernhard Langer (Ger), Alex Noren (Swe), Patrick Reed

1034: Rory McIlroy (Nirl), Hideto Tanihara (Jpn), Jon Rahm (Spa)

1045: Marc Leishman (Aus), Bill Haas, Justin Thomas

1056: Dustin Johnson, Bubba Watson, Jimmy Walker

1107: Daniel Summerhays, Russell Henley

1118: Trevor Immelman (Rsa), Jhonattan Vegas (Ven), Brendan Steele

1129: Mike Weir (Can), Scott Piercy, Billy Hurley III

1140: Larry Mize, Brian Stuard, Stewart Hagestad (a)

1151: Soren Kjeldsen (Den), Jim Furyk, Kevin Chappell

1213: Sandy Lyle (Sco), Sean O’Hair, Scott Gregory (a) (Eng)

1224: Zach Johnson, Louis Oosthuizen (Rsa), Adam Hadwin (Can)

1235: Tommy Fleetwood (Eng), Gary Woodland, J.B. Holmes

1246: Adam Scott (Aus), Andrew Sullivan (Eng), Kevin Kisner

1257: Francesco Molinari (Ita), Daniel Berger, Thomas Pieters (Bel)

1308: Fred Couples, Paul Casey (Eng), Kevin Na

1319: Russell Knox (Sco), Rickie Fowler, Hideki Matsuyama (Jpn)

1330: Branden Grace (Rsa), Brooks Koepka, Jeung-Hun Wang (Kor)

1341: Jordan Spieth, Martin Kaymer (Ger), Matthew Fitzpatrick (Eng)

1352: Phil Mickelson, Rafael Cabrera-Bello (Spa), Si Woo Kim (Kor)

1403: Brandt Snedeker, Justin Rose (Eng), Jason Day (Aus)